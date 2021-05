Sind Sie fit für die Gastro-Öffnung?

Endlich ist es so weit, der bisher wohl größte Schritt in Richtung Normalität wurde gemacht. Mit 19. Mai sperren unter anderem die Gastronomie, Hotellerie und körpernahe Dienstleister wieder auf. Dabei gilt die „3-G-Regel“. Was das genau bedeutet und wie unsere Leser darüber denken, lesen Sie hier. Kennen Sie alle Öffnungsmaßnahmen? Testen Sie Ihr Wissen unten im „Krone“-Quiz!