Hotelbetreiberin richtet eigene Teststraße ein

Wenn ab heute die Hotels wieder für ihre Gäste öffnen, werden in vielen Betrieben direkt vor Ort die notwendigen Eintritts-Tests gemacht. Nicht so im Traditionshotel Reinisch in der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth. Hotelbesitzerin Doris Reinisch hält nämlich nicht viel von den Tests im Hotel. „Das ist ein Eingriff in die Intimsphäre der Mitarbeiter und Kunden“, sagt sie. Zudem sei die Verantwortung bei etwaigen Falschtestungen nicht klar.