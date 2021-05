Duftende Sinnesstation im Vitalpinum in Assling

Die Natur zum Erlebnis machen will das Vitalpinum in Assling (Osttirol). Eine neue Sinnesstation lockt im Wohlfühl- und Erlebnisgarten Besucher an: In den nach der Destillation warmen Hackschnitzeln befinden sich Reste von ätherischen Ölen. In diese können Gäste Hände und Füße eintauchen, spüren und lernen.