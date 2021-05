„Mario Golf: Super Rush“: Das erwartet Spieler

Mit „Mario Golf: Super Rush“ können sich Switch-Gamer ab dem 25. Juni alleine oder in diversen Multiplayer-Modi im virtuellen Abschlagen und Einlochen üben. Ein neues Video stellt die Protagonisten und Kurse der etwas anderen Golf-Simulation vor und gibt zudem einen Einblick in die Steuerung und die verschiedenen Spielvarianten - darunter beispielsweise der neu angekündigte Modus „Battle-Golf“, eine besonders wilde Variante des Speed-Golfs, in der neun Löcher gleichzeitig im Spiel sind. Sieger ist, wer als Erster in dreien davon einlocht.