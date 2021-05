FPÖ-Vorstoß: „Hebammen im Land ausbilden“

Der chronische Hebammenmangel in Vorarlberg ruft jetzt die FPÖ auf den Plan: Die Freiheitlichen fordern per Antrag eine Ausbildungsmöglichkeit im Ländle - etwa in Form eines neuen FH-Studiengangs. Des Weiteren wollen die Blauen, dass an den Krankenhäusern zusätzliche Planstellen für Hebammen geschaffen werden.