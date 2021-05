Öffi-Pilotprojekt kommt immer besser ins Rollen

300 Haltestellen - aber kein einziger Fahrplan! Das ist ein Merkmal des österreichweit einzigartigen ÖBB-Postbus-Shuttle der Gemeinden Luftenberg, St. Georgen an der Gusen und Steyregg. Denn der Aushang von An- und Abfahrtszeiten ist gar nicht notwendig. Die 13.000 Bewohner der drei Gemeinden können Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 22 Uhr ganz einfach per App oder mit einem Telefon-Anruf den Bus bestellen und werden kurz darauf schon abgeholt. „Funktioniert ähnlich wie ein Taxi. Ist aber dank eines Algorithmus, der im Hintergrund Fahrten koordiniert, viel günstiger“, heißt es aus den ÖBB.