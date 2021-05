Ford-Patent bringt Plakatwerbung aufs Autodisplay

Noch sind sie kleiner als die Fernseher in den Wohnzimmern ihrer Fahrer, aber Bildschirme in Autos werden immer größer. Da ist viel Platz für Information, Ablenkung - und Werbung! Jawohl! Genau das hat Ford nun offenbar entdeckt und eine Funktion patentieren lassen, welche die Inhalte von Werbeschildern oder Plakatwänden am Straßenrand auf das Display holt!