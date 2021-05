Schüler in NÖ kehrten in volle Klassen zurück

Sicherheit durch Testungen

„Die sinkenden Infektionszahlen und vor allem die regelmäßigen Tests machen die Rückkehr möglich“, weiß Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Der, wie ihn Lehrer und Schüler gestern nannten, „fast normale Schulalltag“ soll jetzt möglichst bis zu den Sommerferien anhalten können. Auch wenn, so die einhellige Meinung der Experten, bis dahin wieder vermehrt mit einem Infektionsgeschehen in den Schulen zu rechnen ist. 388 Fälle traten – wie berichtet – alleine nach dem Ende der Osterruhe im April bereits wieder in den Schulen auf.