Schule startet mit Tests

Die Corona-Gefahr ist unsichtbar. So predigen es Mediziner seit Monaten. Gehört wurden sie offenbar immer noch zu selten. Denn am öftesten lauert das Virus nach wie vor genau dort, wo der Mindestabstand nicht gilt – in den eigenen vier Wänden. Knapp 43 Prozent aller Übertragungen finden in den Haushalten statt (siehe Grafik). Weit größere Sorgen bereitet den Behörden indes, dass rund ein Drittel aller Ansteckungen noch immer nicht zu ihrer Übertragungsquelle zurückverfolgt werden können. „Der Trend der letzten Tage zeigt uns aber, dass wir die Aufklärungsquote weiter steigern können“, kündigt man im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig an.