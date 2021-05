Andreas Hofherr mit erstem Finaleinzug bei EM-Cup

Einer von den Finalisten war Andreas Hofherr, der in der Qualifikation mit drei Tops und fünf Zonen bei fünf und zwölf Versuchen den Sprung auf Platz 10 schaffte. „Es lief von Beginn an recht gut in der Quali. Ich habe nur sehr wenige Fehler gemacht und ich habe mich recht stark gefühlt“, berichtete der 17-Jährige, dessen Erwartungen vor dem Wettkampf eigentlich nicht besonders hoch waren. Denn die Jugend-Europameisterschaft im russischen Perm Anfang Mai hat ihm immer noch in den Knochen gesteckt. „Wir haben in Perm leider nicht so hochwertiges Essen gehabt und die Müdigkeit aufgrund der ganzen Reiserei spüre ich schon noch“, so Hofherr.