Mädchen bei Holzarbeiten in Absam schwer verletzt

Eine 11-Jährige wurde am Samstagnachmittag bei Holzarbeiten mit ihrem Vater in einem Waldstück in Absam schwer verletzt. Das Mädchen wurde von einem Stahlseil am Hinterkopf getroffen, nachdem sich Bäume offenbar verkeilt hatten. Die Schülerin wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.