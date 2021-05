Tankstellenangestellte von Betrügerin ausgetrickst

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in St. Veit an der Glan in Kärnten ist am Samstag von einer Betrügerin ausgetrickst worden: Die Frau hatte bei der 26-jährigen angerufen und sich als Bekannte der Chefin ausgegeben. Etwas später kam ein im Gespräch angekündigter Anruf der „Zentrale“. Die Angestellte gab Codes für Gutscheinkarten durch, bis sie wegen Kundschaft auflegen musste. Später rief sie bei der Chefin an, doch die wusste gar nichts von den Vorgängen, so die Polizei.