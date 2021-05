Statt Traumurlaub in Italien Absturz über Felswand

Am Parkplatz der Raststätte in Angath bei Wörgl eskalierte offenbar ein Streit zwischen der 28-Jährigen und ihrem Partner im Wagen. Die junge Frau verließ daraufhin das Auto, kletterte über einen Zaun und verschwand im Wald. Der weitere Unfallhergang ist derzeit noch unklar, die Dänin begab sich jedenfalls in eine steile, abschüssige Felswand direkt hinter dem Autobahnparkplatz. In dem weglosen Gelände ist sie dann gegen 15.20 Uhr aus ungeklärter Ursache abgestürzt.