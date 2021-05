Klagenfurter Galerie M: „Nachrichten von Gott“

Vogelperspektive

Seit 2004 verwendet Fischer-Kondratovich die Vogelperspektive in seinen Bildern, welche unbeschwert darauf verweist, wie klein der Mensch in der Natur tatsächlich ist. Das wird augenscheinlich, wenn er in seinen Bildern zwei Figuren an einem baumhohen Pilz vorbeigehen oder durch lange Schatten werfende Riesenpaprika schreiten lässt.