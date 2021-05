Nächtliche Ausgangsbeschränkungen enden am Samstag

Am MIttwoch treten die großen Lockerungen in Kraft

Der Sonntag ist dann - ausgenommen nur Weihnachten - der erste Tag seit 3. November, an dem „das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs“ auch von 20 bis 6 Uhr nicht mehr nur für die bekannten Ausnahmen zulässig ist. Am Mittwoch treten dann die großen Lockerungen für Gastronomie, Hotels, Kultur und Sport in Kraft.