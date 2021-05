Corona-Einschränkungen noch einmal verlängert

Die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Krise sind am Dienstag noch einmal verlängert worden. Zustimmung im Hauptausschuss des Nationalrats kam dazu von Koalition und SPÖ. Das bedeutet nun beispielsweise, dass bis zur geplanten Öffnung am 19. Mai Gastronomie und Hotellerie wie bisher nur sehr eingeschränkt operieren können. Trotz der relativ hohen Fallzahlen in Vorarlberg darf das Land aber seinen Sonderweg weiter beschreiten.