Was wir ab 19. Mai dürfen und was nicht

Wie bereits angekündigt, werden Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport am 19. Mai wieder öffnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach am Montag von einer „Freude für uns alle“ und einem „Turbo für die Wirtschaft“, alles aber natürlich mit erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. Große Events wie Hochzeiten, Vereinsfeste oder Ähnliches werden allerdings weiterhin nicht möglich sein. Weitere Öffnungsschritte soll es schon per 1. Juli geben.