Ortschefs mobilisieren Helfer für Selbst-Tests

In Hallein wird zusätzlich in der Salzberghalle und im Gemeindezentrum Rif getestet. „Wir hatten über 200 Meldungen von Freiwilligen. Es waren so viele, dass wir gar nicht alle einteilen konnten“, sagt Stadtchef Alexander Stangassinger, der allen Helfern zwanzig Euro pro Stunde – also das Doppelte – zahlt.