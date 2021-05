Unbekannter Täter zerkratzte in Imst geparkten Pkw

Der unbekannte Täter dürfte am Freitag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr zugeschlagen haben. Er zerkratzte den am so genannten Sonnenparkplatz in Imst geparkten Pkw. „Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages“, heißt es seitens der Polizei, die nun um zweckdienliche Hinweise bittet (Tel. 059133/7100).