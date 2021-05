Frau Nachrichten geschickt: Spitalsreif geprügelt

Weil ein 27-Jähriger Nachrichten an die Frau eines 26 Jahre alten Mannes geschrieben hatte, ist Letzterer am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten auf den Verfasser mit Fäusten und Füßen losgegangen. Gemeinsam mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder soll der 26-Jährige den Mann zusammengeschlagen haben. Die mutmaßlichen Angreifer wurden vorläufig festgenommen.