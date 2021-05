Eboardmuseum legt noch im Mai mit Livemusik los

Am 31. Oktober 2020 brachte Ex-Bluesbreaker Ossi Huber als Letzter das weltweit größte Keyboardmuseum zum Beben. „So lange war es hier noch nie still. Aber wir waren fleißig, haben neue Stationen errichtet, das Erdgeschoss und die Auslagenfront adaptiert“, sagt Eboard-Experte Gert Prix, der jetzt nicht nur auf 2000 Quadratmetern exklusive Hammondorgeln, Synthesizer und mehr ausstellt, sondern in genau einer Woche wieder mit Livemusik durchstartet.