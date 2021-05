Freiwillige Villacher Flurreiniger gesucht

Jetzt anmelden, und der Umwelt etwas gutes tun

Wer das Villacher Müllproblem gemeinsam mit Gleichgesinnten anpacken möchte, ist eingeladen, sich ab Montag bei der Abteilung Natur- und Umweltschutz anzumelden: 04242/205-2412 oder per E-Mail: naturschutz@villach.at. „Packen wir es gemeinsam an, die Natur wird es uns danken“, sagt Dobernig. Und noch besser: Lassen wir es gar nicht so weit kommen: Müll trennen statt Umwelt verschmutzen!