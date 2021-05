Gewaltschutz: Tiroler Landtag setzt ein Zeichen

Der mittlerweile 13. Frauenmord im heurigen Jahr – in Wien wurde am Mittwoch eine 36-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden, der vorerst verhaftete Ehemann wurde am Tag darauf wieder frei gelassen – lassen auch beim Tiroler SPÖ-Obmann Georg Dornauer die Alarmglocken schrillen.