Mordalarm in Wien: Frau (36) tot aufgefunden

Mordalarm am Mittwoch in Wien: Eine 36-jährige Frau wurde tot in einer Wohnung in Simmering aufgefunden. Ersten Informationen der „Krone“ zufolge wurden Angriffsspuren am Hals des Opfers entdeckt. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger, der Ehemann des Opfers, wurde festgenommen.