Steinmeier: „Judenhass werden wir nicht dulden“

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor antisemitischen Ausfällen bei Demonstrationen gegen Israel in Deutschland und kündigt klare Konsequenzen an. „Judenhass - ganz gleich von wem - wollen und werden wir in unserem Land nicht dulden“, sagte er. Das Grundgesetz garantiere zwar das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit.