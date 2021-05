13-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Feiertag stießen ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad und ein 33 Jahre alter PKW-Lenker, beide aus dem Bezirk Villach, auf der Kreuzung zweier Gemeindestraßen in Arriach zusammen. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach gebracht werden.