Biosphärenpark nutzte Lockdown für Digitalisierung

Dass der UNESCO Biosphärenpark Nockberge eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung ist, zeigt das grenzüberschreitende Interreg-Projekt „Balance for Nature“, das mit Partnern aus ganz Österreich und Slowenien ins Leben gerufen wurde. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass in den Nockbergen eine derartig große Vielzahl an hochwertigen Produkten produziert wird. Gemeinsam arbeiten wir an einem Online-Vertriebssystem, das es den Produzenten ermöglichen wird, Regionales digital zu vermarkten“, erklärt Biosphärenparkleiter Dietmar Rossmann, der die zentrale Plattform für Produzenten und Kunden nicht erst seit Corona am Schirm hat. Wer mitmachen möchte, wendet sich an nockberge@ktn.gv.at.