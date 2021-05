Wer nach Bayern wollte, wurde schwer enttäuscht

Wie wahr, ein Wirr-Warr

Zwar gibt es auf bayerischer Seite jetzt eine Allgemeinverfügung, nach der Personen, die sich bis zu 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben, oder für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern einreisen, von der Quarantänepflicht ausgenommen sind. In der Praxis wurde diese Verfügung aber am Mittwoch noch durch die österreichische Verordnung aufgehoben. „Es liegt uns derzeit weder eine Aufhebung, noch eine Änderung der aktuellen Gesetzeslage zur Covid-19-Einreiseverordnung des Bundesministeriums vor. Es gilt die aktuelle österreichische Verordnung“, erklärt Carmen Breitwieser vom Landeskrisenstab OÖ am Mittwochvormittag. Wer also von Deutschland nach Österreich einreiste, musste sich registrieren und zehn Tage in Quarantäne.