Salzburg holt auf - auch Haslauer geimpft

Ansturm auf Covid-Tests vor der Gastro-Öffnung

Indes rüstet sich Salzburg weiter für den erwarteten Ansturm auf Covid-Tests rund um die Gastro-Öffnung am 19. Mai. Viele Gemeinden werden zusätzlich zu den Teststraßen des Roten Kreuzes überwachte Selbsttests durchführen. Dafür werden Freiwillige gesucht. In Hallein will Bürgermeister Alexander Stangassinger mit einem besonderen Zuckerl locken: Er bietet Helfern einen Stundenlohn von 20 Euro – das Land zahlt dafür nur die Hälfte.