Erweiterter Suizid war schon länger geplant

Das kinderlose Paar litt an gravierenden gesundheitlichen Problemen: Manfred…B. an Darmkrebs, Gattin Hedwig an einer Erkrankung im Rachenbereich. Beide beschlossen schon vor längerer Zeit, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. „Sie wollten den Zeitpunkt ihres Abschieds selbst bestimmen, bevor sie in die Abhängigkeit von Pflegeleistungen geraten“, sagt Gottfried Mitterlehner, Chef des LKA. Vor dem erweiterten Suizid verfasste das Pensionistenpaar zwei Abschiedsbriefe, die sie beide unterschrieben und an Bekannte schickten.