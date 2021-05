Ehemann nahm seiner Frau und sich das Leben

Drei Schüsse

Wie die Spurenauswertung ergab, dürfte Manfred B. (78) zunächst seine Gattin Hedwig (79) und dann sich selbst mit einer Pistole erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft Wels gab eine gerichtsmedizinische Obduktion in Auftrag. Laut dieser feuerte der 78-Jährige drei Schüsse ab: Zwei in Kopf und Genick der Frau, den dritten in den eigenen Mund. Der Rentner war offenbar zum Tragen einer Faustfeuerwaffe berechtigt.