Autozulieferer mit Task-Force gegen Material-Krise

1000 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, die Maßnahme soll bis in den Juni dauern - der Schritt von Magna in Graz ist für die Situation in der Autoindustrie bezeichnend. Weil unter anderem die Elektronikchips knapp sind, kommen Produktionen zum Stillstand. In Oberösterreich kommen die Autozulieferer gut durch.