Kinovergnügen mit 123 Filmen aus Europa

Sie legen die Intendanz von Crossing Europe ja heuer zurück und werden Chefin des Filmfonds Wien, wir berichteten darüber. Wann genau verlassen Sie Linz?

Mein Dienst beim Filmfonds beginnt am 1. November. Viele Nacharbeiten und die Fördereinreichung für das nächste Festival liegen zwar noch bei mir, aber Crossing Europe ist in Linz gut verankert, es ist ja nicht an mich geknüpft. Es geht also sicher weiter, wenn ich weg bin.