Schüsse: 13 iranische Boote provozierten US-Marine

Im Persischen Golf hat ein Kriegsschiff der US-Streitkräfte am Montag an die 30 Warnschüsse zur Abschreckung von Schnellbooten der iranischen Revolutionsgarden abgegeben. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, 13 iranische Boote hätten sich in der Straße von Hormus einem Verband von amerikanischen Schiffen mit hoher Geschwindigkeit und auf „unsichere und unprofessionelle“ Weise angenähert.