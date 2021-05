Robert und Carmen Geiss aus Pizzeria geworfen

Angeschwärzt

Und weiter: „Dem haben wir dann entsprochen, auch wenn genehmigte Drehs ja weiter erlaubt sind. Der Dreh wurde dann am Samstag an einer anderen Location nachgeholt. Da gab es keinerlei Beanstandungen.“ Der Restaurantbesitzer selbst glaubt, angeschwärzt worden zu sein. Er sagte dem „Express“: „Jemand muss das Ordnungsamt gerufen haben, denn plötzlich standen die Mitarbeiter in der Tür. Wir waren alle sehr überrascht. Da muss jemand wohl gedacht haben, dass sich hier Leute in der Corona-Zeit illegal aufhalten und einen schönen Abend machen wollen.“