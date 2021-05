Junges Pärchen legte Feuer in Amstetten

Es war gegen 1.25 Uhr am vergangenen Donnerstag, als Zeugen die Feuerwehr zu einem Einkaufszentrum in Greinsfurth riefen – Mülltonnen brannten. Dann gingen, wie berichtet, zwei auf einem Amstettner Parkplatz abgestellte Unfallautos in Flammen auf. Ebenfalls angezündet wurden in dieser und der folgenden Nacht noch ein Insektenhotel und ein Baum in einem Schulhof, ein Fahrrad, ein Tisch samt Abdeckplane sowie weitere Mülltonnen.