Förderung für die Bewirtung im Freien

Und wenn das Wetter passt, wird das sogar unter freiem Himmel möglich sein. In Baden will die Stadt den Gastronomen dabei besonders entgegenkommen. „Weil wohl viele Lokale ihre Gastgärten aufgrund der strengen Abstandsregeln erweitern wollen, verzichten wir auf die dafür fälligen Abgaben“, kündigt Bürgermeister Stefan Szirucsek an.