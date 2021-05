Impftermine für alle Niederösterreicher ab 16!

Impf-Quote wird „jetzt schnell weiter steigen“

Ein Meilenstein, der weitere Effekte auslösen soll. „Auch wenn die Termine erst in ein paar Wochen sind, werden sich die Menschen, die einen Impftermin haben, noch mehr an die Sicherheitsvorgaben halten, um sich nicht noch mit dem Virus anzustecken“, hofft man bei der Impfkoordination. Rund 65 Prozent aller Niederösterreicher haben laut Angaben der Behörden zudem bereits den ersten Stich oder zumindest einen Termin dafür erhalten. „Diese Quote wird jetzt schnell weiter steigen“, sind sich der für Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkpof und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig einig.