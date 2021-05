Schweizer Reiseverbot kostete Blue Devils Gameday

Eigentlich wäre für die Cineplex Blue Devils heute Game-Day in der Austrian Football League Division I für die Cineplexx Blue Devils gewesen. Gegen die Carinthian Lions hätten sie in Klagenfurt ihr drittes Spiel in dieser Saison bestreiten sollen. Ein Reiseverbot für Schweizer Staatsbürger nach Kärnten hat das Aufeinandertreffen allerdings verhindert.