Grenzwanderung mit idyllischem Alpenpanorama

Einkehren in der Amerlugalpe

Nun sind schon die Gebäude der Alpe Amerlug (1298 Meter) zu sehen. Am unteren Ende der Weidefläche liegt die Feldkircher Hütte, die den Naturfreunden (Ortsgruppe Feldkirch) gehört. Von dort aus bietet sich ein Ausblick auf den Walgau und ins Große Walsertal. Wer einen aktuellen (und negativen) Antigentest vorweisen kann, hat hier eine perfekte Einkehrmöglichkeit gefunden. Weiter zum Vorderälpele geht es über offenes Gelände an der Amerlugalpe und an einer Richtfunkanlage vorbei. Ein Ausblick auf die imposanten Bergspitzen der „Drei Schwestern“, welche sich hoch über dem Saminatal erheben, tut sich auf. Wer möchte, kann nun der Beschilderung in Richtung Saroja (1658 Meter) folgen und findet unterwegs mit Sicherheit ein sonniges Plätzchen für eine Rast bei grandiosem Panorama.