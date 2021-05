Kinderwagen kippte in Bus um: Mutter (43) verletzt

In einem Linienbus in Innsbruck kippte - wie erst jetzt bekannt wurde - am Dienstag ein Kinderwagen um. Die zwei Sprösslinge blieben dabei zum Glück unverletzt. Ihre Mutter (43), die versuchte, den Kinderwagen noch aufzuhalten, wurde allerdings verletzt und musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.