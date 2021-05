Lollipop-Test: Die beste Lösung für die Kinder

Lollipop-Test für Kinder kostenlos

Niederösterreich ist in der Vorreiterrolle, das Land bietet den Lollipop-Test für Kinder kostenlos an. Resch verhandelt bereits mit dem Unterrichtsministerium, damit das bald auch in ganz Österreich der Fall ist. „Die Bundesländer können das natürlich auch selbstständig entscheiden.“