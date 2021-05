Atmen als Leistungssport nach Corona-Erkrankung

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie nach Ihrer Corona-Erkrankung ausgegrenzt oder sogar abgestempelt worden sind?

Es gab etwas in diese Richtung. Ich hörte fallweise Vorwürfe heraus, wie „du hast nicht aufgepasst, darum hast du dich angesteckt“. Aber das macht mir nichts. Es ist einfach Blödsinn. Was mich eher verunsichert, sind die Fragen: Was kommt jetzt noch gesundheitlich auf mich zu? Bleibt es so? Wird es immer besser?