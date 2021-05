Eine verständliche Sehnsucht nach dem Miteinander

„Das Bedürfnis nach einem Miteinander will nach einem Jahr Social Distancing gestillt werden. Diesem Bedürfnis wollen wir heuer nachkommen, während wir gemeinsam nachdenken, was es heißt, anderen nahe zu sein“, lauten die einleitenden Worte der Leiterin des Steudltenn-Theaterfestivals Bernadette Abendstein bei der gestrigen Programmpräsentation für die diesjährige Spielzeit vom 26. Mai bis 28. August im Herzen des Zillertals, in Uderns.