Kurzparkzonen zur Abwehr des Dauerparker-Ansturms

„Der Vorstoß unserer Wiener Nachbarn trifft uns nicht unvorbereitet“, reagiert Martin Schuster gelassen auf die Ankündigung des flächendeckenden Parkpickerls in der Bundeshauptstadt. Er steht in Kontakt mit dem Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof. Und der Heurigenort vor den Toren Wiens hat bereits ein eigenes Mobilitätskonzept fertig, in dem auch der ruhende Verkehr berücksichtigt ist.