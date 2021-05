Hausärzte klagen über zu wenig Impfstoff in OÖ

Draußen in den Impfstraßen wird schon Hinz und Kunz geimpft, aber in den Ordinationen muss eine Art Triage (verschärfte Patientenauswahl) betrieben werden, beklagen Hausärzte in Oberösterreich – zugespitzt gesagt. Tatsächlich herrscht bei den praktischen Ärzten Impfstoffmangel samt einer Reihe von Folgeproblemen.