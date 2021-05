Randalierer sollen die Spitalskosten selbst zahlen

Sicherheitspersonal kostete 4 Millionen Euro

Um die Sicherheit in den Häusern der Kages zu gewährleisten, setzte die steirische Spitalsgesellschaft verstärkt auf externe und interne Sicherheitskräfte. Deren Einsatz erhöhte sich laut Anfragebeantwortung des Gesundheitsressorts stark: Insgesamt beliefen sich die Kosten für private Securitys in den Einrichtungen auf rund vier Millionen Euro. Weitere 7,7 Millionen Euro fielen für die Corona-bedingte Umgestaltung der Eingangsbereiche an. Die Kosten für die in den Spitälern installierten Sicherheitseinrichtungen beliefen sich auf 561.000 Euro.