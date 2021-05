Russland: Frustrierter Autostopper zündet Wald an

In Russland hat ein junger Autostopper aus Frust über eine ausbleibende Mitfahrgelegenheit mehrere Hektar Wald in Brand gesetzt. Der 18-Jährige wollte Anfang der Woche unweit der sibirischen Stadt Irkutsk von einem Dorf in ein anderes fahren - doch es hielt kein Auto an, wie aus einer Mitteilung der zuständigen Ermittlungsbehörde hervorgeht.