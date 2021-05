Ford Puma ST fährt Rennen gegen seine 1:10-Version

Ford lässt sein „erstes Performance-SUV in Europa“, den Ford Puma ST, gegen einen starken Gegner antreten: sich selbst! Genauer gesagt: gegen sich selbst mit Elektroantrieb, in einer deutlich leichteren und vor allem kleineren Version. Auf der legendären Rennstrecke Brands Hatch in Großbritannien! Wer dieses gar nicht so ungleiche Rennen wohl gewinnt?