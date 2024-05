18 Jahre Haft für Mord an eigener Mutter

Sonja S. (55) saß an jenem 23. November 2023 auf der Couch in ihrem Haus in Lofer, sah fern. Der Sohn kam mit einer Schrotflinte der Marke „Baikal“ in der Hand ins Wohnzimmer, richtete die Langwaffe in nächster Nähe auf das Gesicht der Frau – und sagte: „Mama, es tut mir leid. Ich kann nicht anders.“ Dann drückte er ab. Sonja S. war sofort tot. Danach habe er sie noch in den Arm genommen, und dann die Polizei gerufen.